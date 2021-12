Conclusa l’operazione di polizia marittima Aringa (Di lunedì 6 dicembre 2021) ROMA – , mirata prevalentemente al contrasto della pesca illegale, al controllo della filiera commerciale, alla verifica delle catture ed altre attività connesse nonché alla tutela del consumatore finale, materie di specifica competenza del Corpo. Tale operazione ha visto il coinvolgimento di oltre 55 militari, 15 mezzi terrestri e 3 L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Droga a Pescara: tre uomini arrestati dalla polizia Effetto Piervincenzi: forze dell’ordine al “ferro di cavallo” Operazione contro il gruppo Telegram “Basta dittatura”: perquisizioni in tutta Italia Scopre che è un trans e si arriva allo scontro Romeno arrestato dai Carabinieri per morte della compagna Droga smerciata a Roma, Napoli e in Abruzzo: sgominata un’organizzazione criminale Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 6 dicembre 2021) ROMA – , mirata prevalentemente al contrasto della pesca illegale, al controllo della filiera commerciale, alla verifica delle catture ed altre attività connesse nonché alla tutela del consumatore finale, materie di specifica competenza del Corpo. Tale operazione ha visto il coinvolgimento di oltre 55 militari, 15 mezzi terrestri e 3 L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Droga a Pescara: tre uomini arrestati dallaEffetto Piervincenzi: forze dell’ordine al “ferro di cavallo” Operazione contro il gruppo Telegram “Basta dittatura”: perquisizioni in tutta Italia Scopre che è un trans e si arriva allo scontro Romeno arrestato dai Carabinieri per morte della compagna Droga smerciata a Roma, Napoli e in Abruzzo: sgominata un’organizzazione criminale

Advertising

AndreaPetoletti : RT @MinistroEconom1: @borghi_claudio Nonostante l'accelerazione degli ultimi tempi l'Aifa è in ritardo sulla tabella di marcia. L'operazion… - no5desperados : RT @MinistroEconom1: @borghi_claudio Nonostante l'accelerazione degli ultimi tempi l'Aifa è in ritardo sulla tabella di marcia. L'operazion… - VictorChumps : RT @MinistroEconom1: @borghi_claudio Nonostante l'accelerazione degli ultimi tempi l'Aifa è in ritardo sulla tabella di marcia. L'operazion… - capand69 : RT @MinistroEconom1: @borghi_claudio Nonostante l'accelerazione degli ultimi tempi l'Aifa è in ritardo sulla tabella di marcia. L'operazion… - Andreariva16 : RT @MinistroEconom1: @borghi_claudio Nonostante l'accelerazione degli ultimi tempi l'Aifa è in ritardo sulla tabella di marcia. L'operazion… -