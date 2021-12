WWE | È morto a 91 anni l’ex WWF Announcer Kal Rudman

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 4 dicembre 2021) È mancato all’età di 91Kalexdella WWF tra gli‘70 e ‘80. La notizia è stata riportata da PWInsider in queste ore; al momento non si conoscono le cause della sua morte cui ha fatto seguito un paio di giorni dopo quella della moglie. Quello diera nome molto conosciuto nell’area di Philadelphia non solo tra i fan di wrestling, ma anche nell’industria musicale essendo stato per diversiun disc-jockey, nonché editore della rivista “Friday Morning Quarterback”. Spesso al fianco di Gorilla Monsoon Tra il 1977 ed il 1989 Kalha collaborato con la WWF sedendosi al tavolo di commento in occasioni degli show che mensilmente andavano in scena da Philadelphia; a suo fianco sedevano Gorilla Monsoon o Dick Graham. ...