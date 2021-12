Villaggi di Natale, Donizetti Opera Festival e mostre: il week-end in città (Di sabato 4 dicembre 2021) Bergamo. È ricco di iniziative il fine-settimana a Bergamo. Fra gli appuntamenti spiccano i Villaggi di Natale allestiti in piazzale Alpini e in piazza Matteotti, gli spettacoli nel cartellone di Donizetti Opera Festival e mostre. Ecco la panoramica degli eventi promossi in città sabato 4 e domenica 5 dicembre. BERGAMO SABATO 4 DICEMBRE – In piazzale Alpini torna il Villaggio di Natale – “Christmas village” in Piazza Matteotti – Ruota panoramica, pattini e albero: il Natale a Bergamo – Alla Biblioteca Mai “L’Assiette au Beurre: l’immagine satirica della Belle époque” – “Nulla è perduto”, alla GAMeC mostra su arte e materia in trasformazione – Natale si avvicina: il Laboratorio Tantemani apre al ... Leggi su bergamonews (Di sabato 4 dicembre 2021) Bergamo. È ricco di iniziative il fine-settimana a Bergamo. Fra gli appuntamenti spiccano idiallestiti in piazzale Alpini e in piazza Matteotti, gli spettacoli nel cartellone di. Ecco la panoramica degli eventi promossi insabato 4 e domenica 5 dicembre. BERGAMO SABATO 4 DICEMBRE – In piazzale Alpini torna ilo di– “Christmas village” in Piazza Matteotti – Ruota panoramica, pattini e albero: ila Bergamo – Alla Biblioteca Mai “L’Assiette au Beurre: l’immagine satirica della Belle époque” – “Nulla è perduto”, alla GAMeC mostra su arte e materia in trasformazione –si avvicina: il Laboratorio Tantemani apre al ...

