Uso indebito delle carte di credito | la norma a cui i piccoli imprenditori devono fare attenzione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 4 dicembre 2021) Le regole sono il pilastro per la ricerca dell’equilibrio nella società civile. Se non stabilisci un precetto, una direttiva, una legge, alcuni comportamenti vengono ignorati dai cittadini. Bisogna chiedersi perché alcune di queste regole vengano rispettate e altre no. Un caso limite, presupposto dal decreto legislativo 231/2001, è rappresentato da quei comportamenti previsti come reati che, difatti, possono far sorgere la responsabilità dell’impresa. Il decreto legislativo 231/2001 disciplina la responsabilità “amministrativa”società. In altri termini, nel caso in cui un dipendente o un amministratore compia, nello svolgimentosue funzioni, un reato previsto dal Decreto, vengono previstesanzioni di carattere amministrativo, ancorché disposte dal giudice penale, anche per l’azienda nel caso in cui la stessa non ...