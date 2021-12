Taranto-ACR Messina streaming gratis e diretta tv Antenna Sud? Dove vedere Serie C

(Di sabato 4 dicembre 2021) Il match-ACR, valido per la diciassettesima giornata del girone C dellaC 2021/22, si gioca domenica 5 dicembre alle ore 17.30 nello stadio Erasmo Iacovone di. Entrambe le squadre sono reduci da due sconfitte nell’ultimo turno. Le probabili formazioni di-ACR(4-3-3): Chiorra; Riccardi, Zullo, Benassai, De Maria; Civilleri, Marsili, labriola; Pacilli, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::Paganese-ACRC,tv Rai Sport? LIVE ...

... Avellino 27; Catanzaro 25; Foggia, Virtus Francavilla 24;23; Juve Stabia 22; Catania , Picerno 20; Campobasso 18; Latina, Paganese 17; Monterosi 16; Fidelis Andria 15; Potenza 14;......28 Avellino 27 Catanzaro 25 Virtus Francavilla 24 Foggia* 2423 Juve Stabia 22 Catania** 20 Picerno 20 Campobasso, 18 Latina 17 Paganese 17 Monterosi 16 Fidelis Andria 15 Potenza 14... e Virtus Francavilla 24 – Taranto 23 – Juve Stabia 22 – Catania (-2) e AZ Picerno 20 – Campobasso 18 – Latina e Paganese 17 – Monterosi 16 – Fidelis Andria 15 – Potenza 14 – ACR Messina 12 – Vibonese ...