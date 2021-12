Serie A | Roma-Inter 0-3 | nerazzurri dominanti all’Olimpico

(Di sabato 4 dicembre 2021) Irispondono immediatamente alla vittoria del Milan passando con grande autoritàdi: pratica sbrigata già nel primo tempo per l’L’non si ferma più. Per l’undici… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

- Sotto gli occhi di Francesco Totti, di nuovo allo stadio Olimpico dopo due anni di assenza, ladi Mourinho si scioglie sotto i colpi di una grande Inter. I giallorossi, arrendevoli e mai in partita, subiscono una lezione di calcio ed escono dal campo con un pesantissimo 3 - 0 , secondo ko ...All'Olimpico non c'è storia Senza Abraham e Pellegrini , in piena emergenza e sotto gli occhi di Totti tornato all'Olimpico a due anni dall'ultima volta, ladi José Mourinho assiste impassibile ...Prova di forza da parte dell'Inter, che domina la Roma allo Stadio Olimpico e si prende la sesta vittoria nelle ultime sette di campionato. Finisce 3-0 con le reti di Calhanoglu, Dzeko e Dumfries tutt ...Roma, 4 dic. - (Adnkronos) - Prova di forza dell'Inter che si impone all'Olimpico contro la Roma con un netto 3-0 chiudendo la pratica già nella ...