Roma, Pallotta: «I Friedkin dovrebbero parlare» (Di sabato 4 dicembre 2021) James Pallotta ex presidente della Roma, è tornato ancora una volta a parlare del club giallorosso. Alcune settimane fa José Mourinho aveva difeso i Friedkin, dicendo che stanno lavorando sugli errori di altri e di altre proprietà, a cui devono ora porre rimedio, suscitando la risposta piccata del tycoon di Boston. «Le cose alla Roma non vanno bene, ma diranno che sarà sempre colpa mia, è così no?» Pallotta ha detto la sua anche sul silenzio dei due presidenti Dan e Ryan, che non hanno praticamente mai rilasciato dichiarazioni pubbliche, interviste o comunicati da quando si sono insediati a Trigoria: «Non va bene, bisogna parlare, non si fa così». Prima della cessione della società, Pallotta era stato aspramente criticato dai tifosi a causa della sua ... Leggi su footdata (Di sabato 4 dicembre 2021) Jamesex presidente della, è tornato ancora una volta adel club giallorosso. Alcune settimane fa José Mourinho aveva difeso i, dicendo che stanno lavorando sugli errori di altri e di altre proprietà, a cui devono ora porre rimedio, suscitando la risposta piccata del tycoon di Boston. «Le cose allanon vanno bene, ma diranno che sarà sempre colpa mia, è così no?»ha detto la sua anche sul silenzio dei due presidenti Dan e Ryan, che non hanno praticamente mai rilasciato dichiarazioni pubbliche, interviste o comunicati da quando si sono insediati a Trigoria: «Non va bene, bisogna, non si fa così». Prima della cessione della società,era stato aspramente criticato dai tifosi a causa della sua ...

Advertising

Gazzetta_it : Pallotta contro i Friedkin: 'Così non va, bisogna parlare'. Ma lui non c’era mai... #roma - AntonioAsr91 : @PinoVaccaro77 @RiccardoValoti Certo che non restano, lo sapevano anche loro che alla Roma de pallotta non c'era s… - OdeonZ__ : Pallotta contro i Friedkin: 'Così non va, bisogna parlare'. Ma lui non c’era mai... - infoitsport : Roma, l'ex presidente Pallotta punge i Friedkin: 'Sbagliano, diranno che è colpa mia' - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Pallotta contro i Friedkin: 'Così non va, bisogna parlare'. Ma lui non c’era mai... #roma -