Numen di Angelo Comisso | il nuovo disco a Udine Jazz Winter

Leggi su udine20

(Di sabato 4 dicembre 2021) «Sono tutti richiami ad elementi simbolici che si ritrovano tanto nei titoli quanto nei brani in sé. C’è la rarefazione legata all’ispirazione e all’elemento dell’aria, al desiderio del volo, della sospensione. C’è l’alchimia dal termine friulano che richiama alle erbe medicinali, c’è il concetto ed il valore dell’amicizia, le lettere che riportano ai ricordi, le suggestioni e le riflessioni che ci donano lo studio e la conoscenza di altre culture, come in questo caso dall’oriente all’Africa», racconta l’autore. È “”, ildi nuova uscita del pianista e compositore, registrato negli studi Artesuono di Stefano Amerio, prodotto da Mauro Rossetto e realizzato insieme a due musicisti con cui l’intesa è da sempre particolare: il contrabbassista Alessandro Turchet ed il pianista Luca ...