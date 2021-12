Natale: Coldiretti, al via shopping 3 mln alberi veri, 44 euro spesa (2) (Di sabato 4 dicembre 2021) (Adnkronos) - "Gli abeti utilizzati come ornamento natalizio – rileva la Coldiretti – derivano per circa il 90% da coltivazioni vivaistiche mentre il restante 10% (cimali o punte di abete) dalla normale pratica forestale che prevede interventi colturali di 'sfolli', diradamenti o potature indispensabili per lo sviluppo e la sopravvivenza del bosco. In Italia la coltivazione dell'albero di Natale è concentrata prevalentemente in Toscana (province di Arezzo e Pistoia) ed in Veneto". "Niente a vedere con le piante di plastica che - continua Coldiretti - arrivano molto spesso dalla Cina e non solo consumano petrolio e liberano gas ad effetto serra per la loro realizzazione e il trasporto, ma impiegano oltre 200 anni prima di degradarsi nell'ambiente, contribuendo alla diffusione delle microplastiche nel suolo, nelle acque e nella catena ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 4 dicembre 2021) (Adnkronos) - "Gli abeti utilizzati come ornamento natalizio – rileva la– derivano per circa il 90% da coltivazioni vivaistiche mentre il restante 10% (cimali o punte di abete) dalla normale pratica forestale che prevede interventi colturali di 'sfolli', diradamenti o potature indispensabili per lo sviluppo e la sopravvivenza del bosco. In Italia la coltivazione dell'albero diè concentrata prevalentemente in Toscana (province di Arezzo e Pistoia) ed in Veneto". "Niente a vedere con le piante di plastica che - continua- arrivano molto spesso dalla Cina e non solo consumano petrolio e liberano gas ad effetto serra per la loro realizzazione e il trasporto, ma impiegano oltre 200 anni prima di degradarsi nell'ambiente, contribuendo alla diffusione delle microplastiche nel suolo, nelle acque e nella catena ...

Advertising

fisco24_info : Coldiretti: 'Per Natale 3 milioni di famiglie sceglieranno l'albero vero': La spesa media è di 44 euro ma per le pi… - PicenoTime : Coldiretti: al via shopping di alberi di Natale veri, 44 euro di spesa - Newsinunclick : Natale, Coldiretti: rischio crack da 5 miliardi per i ristoranti - Michele_Arnese : L'albero naturale di Natale trova spazio quest'anno nelle case di quasi 3 milioni di famiglie per una spesa media d… - ColdirettiAL : In campagna più facile rispettare le distanze, molte le attività legate al Natale Ponte dell’Immacolata: vince l’a… -