Napoli-Atalanta in tv e streaming: dove vederla (Di sabato 4 dicembre 2021) I partenopei di Spalletti ospitano i nerazzurri di Gasperini nel big match della 16ª giornata di Serie A: dove vedere Napoli-Atalanta Il Napoli di Luciano Spalletti ospita l'Atalanta di Gian Piero Gasperini nell'anticipo serale della Serie A 2021/2022. I partenopei sono primi in classifica con 36 punti, la Dea insegue al 4° posto a quota 31. Napoli-Atalanta: il big match si giocherà sabato 4 dicembre 2021, nello scenario dello Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, con fischio d'inizio alle ore 20.45. A dirigere il match sarà il signor Maurizio Mariani di Aprilia. Napoli-Atalanta sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN. Gli abbonati potranno seguire la partita in diretta ...

