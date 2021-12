Milan-Salernitana, Bakayoko: “Vincere per la classifica. Loro buona squadra” (Di sabato 4 dicembre 2021) Tiemoué Bakayoko, giocatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' prima di Milan-Salernitana della 16^ giornata della Serie A 2021-2022 Leggi su pianetamilan (Di sabato 4 dicembre 2021) Tiemoué, giocatore rossonero, ha parlato a 'TV' prima didella 16^ giornata della Serie A 2021-2022

Advertising

AntoVitiello : Dopo i 53 mila tagliandi staccati in occasione di Milan-Sassuolo, saranno circa 45mila i sostenitori attesi domani… - Profilo3Marco : RT @Eurosport_IT: Un piccolo-grande gesto ?? #Kjaer | #Milan | #MilanSalernitana - giornali_it : Milan-Salernitana in diretta, risultato LIVE della partita di Serie A #4dicembre #QuotidianiOnline #Fanpageit #Sport - zazoomblog : Milan-Salernitana i duelli della partita del Meazza Serie A News - #Milan-Salernitana #duelli #della - Agenzia_Ansa : SERIE A I In campo Milan Salernitana LIVE #ANSA #milansalernitana -