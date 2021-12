Mentana: “No vax in tv? Bisogna porsi limiti, no al ‘Bar Sport’ quando si parla di salute. La trasmissione del ’97 sul cancro non la rifarei” (Di sabato 4 dicembre 2021) Dopo il post pubblicato sui social per far sapere di “non aver mai ospitato nel tg che dirigo nessun esponente dei no vax”, Enrico Mentana ha parlato con Repubblica dello spazio concesso nei programmi informativi a chi crede poco al Covid. “Non ce l’ho con nessuno dei miei colleghi in particolare – fa sapere Mentana al quotidiano – Non sono l’arbitro della partita, sono un giocatore anche io, e queste sono semplicemente le regole che mi sono dato nel telegiornale che dirigo”. In quel post, quindi, non c’era nessuna particolare frecciatina, ma solo la rivendicazione di una posizione, non condivisa, evidentemente, da molti colleghi. Ma perché questi continui inviti a chi ammicca al complottismo? Per il giornalista “secondo chi li invita dovrebbero rappresentare un diverso parere. Ma sulle modalità del loro impiego ognuno risponde della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 4 dicembre 2021) Dopo il post pubblicato sui social per far sapere di “non aver mai ospitato nel tg che dirigo nessun esponente dei no vax”, Enricohato con Repubblica dello spazio concesso nei programmi informativi a chi crede poco al Covid. “Non ce l’ho con nessuno dei miei colleghi in particolare – fa sapereal quotidiano – Non sono l’arbitro della partita, sono un giocatore anche io, e queste sono semplicemente le regole che mi sono dato nel telegiornale che dirigo”. In quel post, quindi, non c’era nessuna particolare frecciatina, ma solo la rivendicazione di una posizione, non condivisa, evidentemente, da molti colleghi. Ma perché questi continui inviti a chi ammicca al complottismo? Per il giornalista “secondo chi li invita dovrebbero rappresentare un diverso parere. Ma sulle modalità del loro impiego ognuno risponde della ...

