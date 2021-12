“Ho fatto un disastro”: Sophie Codegoni ammette tutto (Di sabato 4 dicembre 2021) Sophie Codegoni si sta rivelando una bella scoperta nella casa del Grande Fratello Vip, sempre molto dolce e disponibile con tutti. Ma ha ammesso di aver combinato un disastro durante la notte. Di cosa si tratta? Sophie Codegoni-AltranotiziaSophie Codegoni, nel percorso fino ad oggi al Gf Vip, ha mostrato di essere una ragazza matura rispetto alla sua giovane età. Il suo comportamento incerto, soprattutto nei riguardi di Gianmaria, però ha suscitato molto dubbi nei telespettatori. La giovane ha fatto qualcosa che ha lasciato basiti i fan. Di cosa si tratta? Sophie Codegoni spiazza tutti Sophie Codegoni ha intrapreso il suo percorso all’interno della ... Leggi su altranotizia (Di sabato 4 dicembre 2021)si sta rivelando una bella scoperta nella casa del Grande Fratello Vip, sempre molto dolce e disponibile con tutti. Ma ha ammesso di aver combinato undurante la notte. Di cosa si tratta?-Altranotizia, nel percorso fino ad oggi al Gf Vip, ha mostrato di essere una ragazza matura rispetto alla sua giovane età. Il suo comportamento incerto, sopratnei riguardi di Gianmaria, però ha suscitato molto dubbi nei telespettatori. La giovane haqualcosa che ha lasciato basiti i fan. Di cosa si tratta?spiazza tuttiha intrapreso il suo percorso all’interno della ...

Advertising

matteorenzi : La decisione sbagliata di qualche ministro rischiava di far precipitare le scuole di nuovo nellincubo Dad. Ha fatto… - Quasimo04045105 : @AndreyGromm @AlanPanassiti non credo che sia un caso che non sia mai stato fatto un vaccino contro i coronavirus,… - geniodis : @nzingaretti @gualtierieurope @RegioneLazio Potevate venire con i mezzi pubblici? Almeno forse vi sareste potuti re… - infoitcultura : Gf Vip, Sophie Codegoni dopo la notte di passione con Gianmaria: «Ho fatto un disastro, ma non mi pento» - Gazzettino : Gf Vip, Sophie Codegoni dopo la notte di passione con Gianmaria: «Ho fatto un disastro, ma non mi pento» -