F1 | Calendario 2022 | i sei possibili circuiti per le Sprint Race | ci sarebbe Imola

(Di sabato 4 dicembre 2021) Mentre il Mondiale 2021 di F1 deve ancora regalare il suo emozionante epilogo finale agli appassionati, sia dal punto di vista dei piloti sia dal punto di dei costruttori, Liberty Media pensa all’anno iridato. Secondo quanto riporta il media britannico Autosport infatti, l’azienda organizzatrice della corse di Formula Uno avrebbe già deciso quali tracciatiro quelli designati per ospitare ledel sabato pomeriggio l’anno prossimo. Si tratterebbe di: Bahrain,, Canada, Austria, Olanda e Brasile. Un quadro questo che non ha ancora trovato i crismi dell’ufficialità ma che, se dovesse essere confermato, potrebbe portare con sé anche delle ulteriori modifiche come l’allargamento della zona punti delladai primi tre ai primi dieci e la ...

Advertising

_Carabinieri_ : .@SapienzaRoma: presentato il Calendario #CITES dei #Carabinieri 2022, realizzato grazie alla collaborazione dell’A… - emergenzavvf : Calendario 2022, capo del Corpo nazionale Guido Parisi: 'Tre segreti dietro l’87.7% fiducia italiani sui… - lavazzagroup : 'Mi piace l’idea di avere un impatto sulle persone e sulla società, senza però avere un impatto sulla natura'. Sa… - palermo24h : L’on. Stefania Campo fa il suo calendario 2022. Da appendere in casa. Racconta la sua attività politica - CrisciGloria : TGCOM: Cites 2022: in un calendario l'impegno dei Carabinieri a difesa delle specie protette. -

Ultime Notizie dalla rete : Calendario 2022

L'Arena

Basket 2021 -Serie B Squadra in casa Rinascita Basket Rimini Squadra avversaria Montegranaro La Rivierabanca ...questa partita a casa.' Nei prossimi 7 giorni ci sono ben 3 partite in, ...... anche quest'anno ha portato alla partecipazione di numerosissimi sostenitori che hanno inviato circa 700 foto per la selezione di quelle che poi sono state scelte per ilsulla ...UNDER 16 / CALENDARIO - A partire da domenica 19 dicembre (fino ai triangolari finali del 16 gennaio 2022) le migliori squadre dilettantistiche incroceranno i tacchetti per qualificarsi al prestigioso ...Nei frantoi dell’Umbria aderenti al Movimento Turismo dell’Olio il Natale arriva prima. Dal 4 dicembre, infatti, torna l’Ulivo Day in versione natalizia, con visite ai frantoi, passeggiate negli ulive ...