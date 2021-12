Emergenza Covid - 19, encomio solenne a Misericordia, CRI, Prociv Arci, Auser Verde e Caritas (Di sabato 4 dicembre 2021) Laddove c'era necessità , il volontariato ha risposto presente, con un dispiego di energie che ha significato un sacrificio quotidiano per tutte le donne e gli uomini, per le ragazze e i ragazzi, che ... Leggi su valdelsa (Di sabato 4 dicembre 2021) Laddove c'era necessità , il volontariato ha risposto presente, con un dispiego di energie che ha significato un sacrificio quotidiano per tutte le donne e gli uomini, per le ragazze e i ragazzi, che ...

Advertising

Ettore_Rosato : #Merkel, annunciando lockdown per novax, loda l'Italia per miglior gestione emergenza Covid. La competenza e seriet… - carlosibilia : Le parole della Merkel sulla pandemia sono eloquenti: 'Magari fossimo nella situazione dell'Italia, mi sentirei meg… - ItalyMFA : #MED2021 | Incontro Min. @luigidimaio con omologo sloveno @AnzeLog. Relazioni bilaterali???????? e cooperazione nell'Al… - Radio1Rai : ??#Covid La #Fda statunitense autorizza per la prima volta l'uso di #monoclonali per pazienti sotto i 12 anni nei ca… - Trovolavorobiz : @lameduck1960 Ufficio comissario emergenza covid. Il gen #figliulo dell'@Esercito. Incapace nell'eloquio italiano e… -