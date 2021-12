Calcio | Serie A Colantuono ' Non mi è piaciuto l' approccio'

(Di sabato 4 dicembre 2021) "Complimenti ai ragazzi per essersi messi a disposizione senza essere al 100%" MILANO - "Il Milan ha fatto così anche a Genoa, la nostra prestazione non si discosta troppo dalle ultime gare dei ...

Advertising

sportface2016 : L'intercettazione tra #Gabasio e #Cherubini: 'Se salta fuori carta #Ronaldo ci saltano alla gola' #Juventus - sportface2016 : La seconda parte dell'intercettazione tra #Gabasio e #Cherubini: 'Ho fatto un discorso con il pres. Poi, magari, do… - Gazzetta_it : Inter, il rigore è di casa. #Inzaghi 'specialista' del dischetto - sportli26181512 : Lazio, la probabile formazione anti-Sampdoria: dubbi sulle fasce: Marusic potrebbe tornare titolare dopo il Covid c… - Lazio_TV : CALCIO: LA 12ESIMA GIORNATA IN SERIE D ED ECCELLENZA (VIDEO). -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Serie

Eurosport.it

MILANO - "Esco con la soddisfazione di una bella prestazione e una bella vittoria , perché era troppo facile pensare fosse scontato, nelnon è mai così, le cose te le devi guadagnare e sudare e noi ce lo siamo meritato. Poi è chiaro che se riuscivamo a fare più gol era meglio, anche per i miei giocatori, perché hanno creato ..."Sono soddisfatto per la bella prestazione, troppo facile pensare che fosse una vittoria scontata. Abbiamo dato continuità dopo il successo di Genoa e avremmo potuto segnare qualche gol in più. ...Torna il campionato di calcio femminile di Serie A 2021-2022 dopo la pausa riservata agli impegni delle selezioni nazionali. Un decimo turno che, come di consueto, ha avuto inizio con tre anticipo. Si ...A San Siro dominio del Diavolo che archivia la pratica in appena 18'. Unica nota stonata l'infortunio muscolare occorso a Pellegri ...