Uomini e Donne: una storica coppia è in crisi? (Di venerdì 3 dicembre 2021) Cosa starebbe accadendo alla coppia di Uomini e Donne Sono trascorsi quasi 10 anni da quando Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia hanno partecipato a Uomini e Donne. I due si sono rivelati essere una delle coppie più amate e stabili tra quelle nate all'interno del dating show e numerosi sono i fan che da L'articolo proviene da Novella 2000.

