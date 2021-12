Testo e traduzione di It’ll Be Okay di Shawn Mendes | una ballata dopo la fine con Camila Cabello

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 3 dicembre 2021) InBeditroviamo un tramonto, un poker d’archi e note in sedicesimi eseguite al pianoforte quanto si approssima il ritornello. Con questo mood l’artista canadese sembra salutare per sempre la sua ex compagnadalla quale si è separato poche settimane fa. Entrambi lo hanno annunciato sui social dai rispettivi profili: “La nostra storia è iniziata in qualità di migliori amici e continueremo ad esserlo”.non dichiara pubblicamente se la suaBe(Andrà Tutto Bene, questo il titolo in italiano) sia ispirata alladella relazione con la popstar, ma la correlazione viene spontanea. Ilparla di “un mondo in cui non ci ...