Stop ai bagni divisi per uomini e donne: all'università di Pisa gli studenti chiedono servizi "neutri" (Di venerdì 3 dicembre 2021) Coperti con manifesti "privo di genere" i tradizionali simboli. L'ateneo: «Avete ragione, ne faremo uno per ogni edificio»

