Serbia-Croazia oggi, Coppa Davis 2021: orari, programma semifinale, tv, programma, ordine di gioco (Di venerdì 3 dicembre 2021) oggi, a partire dalle ore 16.00, andrà in scena a Madrid la prima semifinale della Coppa Davis 2021. Un derby balcanico all'orizzonte tra Croazia e Serbia che promette scintille e in cui il risultato non è affatto scontato. La compagine serba, come è noto, ha la sua Stella Polare in Novak Djokovic. Il n.1 del mondo si è rivelato finora la certezza e ha onorato alla grande il suo impegno soprattutto nella sfida dei quarti di finale contro il Kazakistan, imponendosi in maniera chiara e netta contro Alexander Bublik e dando una mano decisiva al compagno di doppio, Nikola ?a?i?. Un successo in rimonta che certifica le qualità tecniche e il carattere della formazione capeggiata da Viktor Troicki. Sulla sponda croata si è reduci dalla vittoria contro l'Italia.

