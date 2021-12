“Programma da chiudere”. Tegola su Uomini e Donne, spunto un esposto in Procura: c’è il nome di un politico (Di venerdì 3 dicembre 2021) Non è un anno particolarmente positivo per Uomini e Donne, tra guerra dentro lo studio e lontano dalle telecamere. Il dating di Maria De Filippi infatti, pure raccogliendo sempre punte di gradimento vertiginose in termini di ascolto, è logorato da guerra intestine tra i suoi protagonisti e colpi di scena. Da Andrea Nicole, a Ida Platano, Gemma Galgani e Armando Incarnato, nessuno si è salvato da rivelazioni scottanti e scoop. Una situazione bollente che solo la capacità di Maria De Filippi ha saputo tenere in piedi evitando il deragliamento. Ora su Uomini e Donne piove una nuova Tegola. A quanto riporta il giornalista di Dagospia e de Il Fatto Quotidiano Giuseppe Candela, un politico del Movimento Cinque stelle avrebbe presentato un esposto in ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 3 dicembre 2021) Non è un anno particolarmente positivo per, tra guerra dentro lo studio e lontano dalle telecamere. Il dating di Maria De Filippi infatti, pure raccogliendo sempre punte di gradimento vertiginose in termini di ascolto, è logorato da guerra intestine tra i suoi protagonisti e colpi di scena. Da Andrea Nicole, a Ida Platano, Gemma Galgani e Armando Incarnato, nessuno si è salvato da rivelazioni scottanti e scoop. Una situazione bollente che solo la capacità di Maria De Filippi ha saputo tenere in piedi evitando il deragliamento. Ora supiove una nuova. A quanto riporta il giornalista di Dagospia e de Il Fatto Quotidiano Giuseppe Candela, undel Movimento Cinque stelle avrebbe presentato unin ...

Ultime Notizie dalla rete : Programma chiudere ALÌ - BEST ESPRESSO MESTRINO SULL'INSIDIOSO CAMPO DI CASALGRANDE ...e assegnerà alle gialloverdi l'accoppiamento per la Final Eight di Coppa Italia in programma ai ... Mestrino ha sfruttato la sosta per tirare un po' il fiato e recuperare energie preziose per chiudere l'...

Tim e comune Agrigento avviano la "Scuola di internet per tutti" ... un programma formativo gratuito dedicato a persone di ogni età che hanno la possibilità di ... privato e no profit, nata nel 2019 con l'obiettivo di chiudere il digital divide culturale, accelerare le ...

Le palestre rischiano di chiudere, vertice con il presidente del Consiglio regionale AltrogiornaleMarche Tifosi in lacrime: storico programma sportivo chiude per sempre Notizia pessima per i tifosi e gli amanti del calcio; uno storico programma sportivo, infatti, chiude per sempre.

Tv, De Debbio: “Nessuna sospensione mio programma” “Al mio programma non succede niente, noi chiudiamo il 16 per la pausa natalizia e poi riapriamo il 12 gennaio –ha affermato Del Debbio-. Non so da dove sia uscita questa voce della sospensione, non s ...

