Piaggio e Feng Chen Wang insieme per una collaborazione che unisce moda e mobilità

(Di venerdì 3 dicembre 2021) «Il marchioè sinonimo die lifestyle nel mondo, profondamente radicato nella storia e al tempo stesso pioniere nell’innovazione. È la testimonianza di un genio autentico e distintivo da cui è stato facile attingere tutta l’energia creativa necessaria per disegnare questa collezione che rimodella la tradizione per renderla speciale e contemporanea». Con queste parole, la stilista di origine cineseha annunciato la sua partnership con. All’avanguardia di una nuova generazione di talenti dellaprovenienti dall’Oriente,descrive la sua estetica come «autentico, multidimensionale, “futuro moderno”». Il suo lavoro si basa sulla ricerca di uno stile che sia, allo stesso tempo, concettuale, distintivo, ...

Advertising

panorama_it : Questa partnership inedita si esplica attraverso una capsule collection di capi unisex e uno scooter elettrico pers… - solospettacolo : Piaggio, collaborazione con stilista Feng Cheng Wang - raspa90 : RT @AnsaToscana: Piaggio, collaborazione con stilista Feng Cheng Wang. A febbraio linea unisex, poi scooter elettrico customizzato #ANSA ht… - AnsaToscana : Piaggio, collaborazione con stilista Feng Cheng Wang. A febbraio linea unisex, poi scooter elettrico customizzato… - QuotidianoMotor : Piaggio 1 Feng Chen Wang: la speciale edizione personalizzata -

Ultime Notizie dalla rete : Piaggio Feng

Agenzia ANSA

... l'e - scooterstrizza l'occhio ai giovani senza farsi mancare la raffinata livrea pensata dall'artistaWhen Chang , che ne ha creato una speciale versione. L'ampio vano sottosella ...- spiega Michele Colaninno, responsabile sviluppo e innovazione del gruppo. - L'incontro conè stato l'occasione per avviare una conversazione, attraverso il linguaggio della moda, sui ...MILANO - Il Gruppo Piaggio torna a Eicma, il salone internazionale delle due ruote, in corso alla Fiera di Rho, a Milano, con tutti i suoi marchi e otto novità. Aprilia presenta la Tuareg ...Il gruppo Piaggio scende 'in passerella' perché la storica azienda di Pontedera ha appena lanciato una collaborazione con la stilista cinese Feng Chen Wang che si concretizzerà in una capsule collecti ...