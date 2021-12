Le migliori luci di Natale per un albero finalmente fuori dall'ordinario (Di venerdì 3 dicembre 2021) Non più soltanto file bianche o colorate che si illuminano a intermittenza al ritmo di Jingle Bells e si intrecciano come anguille inferocite. Le luci dell'albero di Natale sono ormai una scienza esatta, un ramo della tecnologia a sé stante, una disciplina olimpica del design natalizio che ci sfida a fare meglio, a fare di più, a non arrenderci alla banalità. E così, una volta individuato il miglior modello di albero possibile per la nostra casa, eccoci ora alla ricerca di qualche luce che possa davvero lasciare il segno: tra reti luminose comandabili anche a distanza via app e fiori di ciliegio d'ispirazione nipponica, abbiamo selezionato le proposte più originali (e riuscite) che è possibile acquistare in un batter di click su Amazon. Piccolo spoiler: sì, c'è anche uno stegosauro luminoso per chi vuole davvero ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 3 dicembre 2021) Non più soltanto file bianche o colorate che si illuminano a intermittenza al ritmo di Jingle Bells e si intrecciano come anguille inferocite. Ledell'disono ormai una scienza esatta, un ramo della tecnologia a sé stante, una disciplina olimpica del design natalizio che ci sfida a fare meglio, a fare di più, a non arrenderci alla banalità. E così, una volta individuato il miglior modello dipossibile per la nostra casa, eccoci ora alla ricerca di qualche luce che possa davvero lasciare il segno: tra reti luminose comandabili anche a distanza via app e fiori di ciliegio d'ispirazione nipponica, abbiamo selezionato le proposte più originali (e riuscite) che è possibile acquistare in un batter di click su Amazon. Piccolo spoiler: sì, c'è anche uno stegosauro luminoso per chi vuole davvero ...

Advertising

GVCCILOUIS : RT @Lin_2_3: Resoconto. La vincitrice doveva essere Farida,le luci sembrano migliori. Su alcune opinioni non sono molto d'accordo,per me og… - Lin_2_3 : Resoconto. La vincitrice doveva essere Farida,le luci sembrano migliori. Su alcune opinioni non sono molto d'accord… - fabiomanetti78 : @yokopokomayok Belle luci bravi ,A Napoli fanno sempre cose stupende ,siete i migliori. - shiningjasmin : Presepi e luci di Natale - xiana44698880 : RT @Godot42405938: Una felicità che sa di tempi migliori ripetere la routine di una vita prima di chiudere il teatro: spengere le casse, st… -