Lazio-Udinese | il dato record | non accadeva dal 2007!

OptaPaolo : 2012 - Quello tra Lazio e Udinese è stato il primo pareggio in Serie A con entrambe le squadre che hanno segnato al… - Gazzetta_it : Gol! Lazio - Udinese 0-1, rete di Beto (UDI) - SkySport : LAZIO-UDINESE 4-4 Risultato finale ? ? #Beto (17') ? #Beto (32') ? #Immobile (34') ? #Molina (44') ? #Pedro (51') ?… - d_arco75 : Tweet non adatto ai pessimisti e ai catastrofisti La Lazio ha mille problemi soprattutto di equilibrio tra i repar… - IoNascoQui : Lazio – Udinese 4 – 4: le parole di Sarri, nell’immediato post partita, ai microfoni di LSC -

ECCEZIONI -ed Empoli non hanno avuto giocatori assenti per più di quattro partite di fila (Zaccagni ha due mini - stop da tre) e per entrambe appena 14 partite saltate. L'ha patito l'..., la cronaca della partita SECONDO TEMPO 100' - Espulso Walace 99' - Lasi dimentica di Arslan che pareggia i conti dalla distanza da sviluppo di punizione 98' - Giallo per Soppy ...TORINO (ITALPRESS) - Parità all'Olimpico tra Torino ed Empoli nel primo posticipo del giovedì della 15esima giornata. Non riescono i granata a festeggiare con una vittoria i 115 anni di storia del ...Termina con un pareggio il terzo incrocio tra la Lazio e Marco Piccinini, per un bilancio che si aggiorna così a una vittoria per i biancocelesti, un pareggio e una ...