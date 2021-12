In Belgio due ippopotami positivi al Covid (Di venerdì 3 dicembre 2021) Due ippopotami dello zoo di Anversa, nel nord del Belgio, affetti da raffreddore, sono risultati positivi al Covid - 19: lo ha annunciato il parco faunistico che li ospita, precisando che è la prima ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 3 dicembre 2021) Duedello zoo di Anversa, nel nord del, affetti da raffreddore, sono risultatial- 19: lo ha annunciato il parco faunistico che li ospita, precisando che è la prima ...

Ultime Notizie dalla rete : Belgio due In Belgio due ippopotami positivi al Covid Due ippopotami dello zoo di Anversa, nel nord del Belgio, affetti da raffreddore, sono risultati positivi al Covid - 19: lo ha annunciato il parco faunistico che li ospita, precisando che è la prima ...

Covid, Altroconsumo: 'Due terzi degli italiani favorevoli al vaccino obbligatorio' Il dato sulle donne in gravidanza, invece, riguarda cittadine di Belgio, Italia, Portogallo e ... Sono stati indagati i motivi di chi non si è vaccinato, evidenziando che: più di uno su due non ritiene ...

Ci sono due ippopotami positivi al Covid. È la prima volta Non è chiaro come abbiano contratto il virus. Nessuno tra il personale dello zoo è stato recentemente contagiato ...

