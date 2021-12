GF Vip | Sophie e Gianmaria | il bacio sotto le coperte

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Cosa è successo questa notte traCodegoni eAntinolfi nella casa del Grande Fratello Vip?lei due si sono scambiati tenere effusioni, culminate in unappassionato. Un riavvicinamento da non credere, dopo le parole pesanti cheaveva rivolto all’imprenditore campano. Questa notte, nella casa del Grande Fratello Vip, a sorpresa si è riaccesa la fiamma traCodegoni eAntinolfi. Chiuso il tira e molla con Soleil, l’imprenditore campano aveva confessato di provare dei sentimenti per l’ex tronista di Uomini e Donne e si era lanciato in un assiduo corteggiamento, respinto ben presto da. Secondo la ragazza, infatti,non avrebbe abbastanza ...

... ma si è già resa protagonista di diverse discussioni nella Casa del Grande Fratello. Un comportamento che non è per niente piaciuto ache, parlando con Miriana Trevisan , ha dichiarato: "...GFCodegoni e Gianmaria Antinolfi si baciano: intimità sotto le coperte per i dueche sembra abbiano messo da parte le divergenze e abbiano raggiunto una momentanea tregua. Vicini sotto ...Non corre buon sangue all’interno della Casa del Gf Vip 6 tra alcuni concorrenti, è il caso di Sophie Codegoni e Maria Monsé. L’ex tronista ha infatti parlato con Miriana Trevisan del comportamento ...All’interno della casa del GF Vip, i coinquilini si sono scambiati un piccolo regalo di Natale in anticipo, grazie a uno degli sponsor della trasmissione. Sophie, con sua grande gioia, ...