Fieramente al centro | per coniugare riformismo e inclusione sociale di A Saccone

(Di venerdì 3 dicembre 2021) (di Antonio, senatore, portavoce nazionale Udc) Demonizzata e irrisa, la questione “” torna sempre utile quando si avvicinano le scadenze elettorali. Noia mortale di un dibattito incomprensibile ai più. Esiste come esiste la destra e la sinistra. Non importa definirla ma di certo è ben visibile anche se preferisce astenersi, anche quando si tratta di scegliere il governo del proprio territorio. Perché? Semplice: preferisce la concretezza del quotidiano piuttosto che farsi catturare dagli “ismi”, dagli slogan e dai tweet che alimentano il numero dei fan e non degli elettori. E si sa, i fan vanno alimentati come i tamagotchi, altrimenti spariscono. È l’Italia del lavoro, quella che studia, che risparmia, quella che insomma non si entusiasma con gli estremismi lessicali. A questa parte del paese ci rivolgiamo oggi con la iniziativa a Roma ...

