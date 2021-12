F1, Fernando Alonso: “È stata una giornata divertente, sono ottimista” (Di venerdì 3 dicembre 2021) Fernando Alonso esprime la propria opinione al termine delle prove libere del Gran Premio dell’Arabia Saudita, penultimo atto del Mondiale F1 2021. L’asturiano si colloca al quinto posto al termine della FP2 con 423 millesimi di ritardo dalla Mercedes di Lewis Hamilton. Il due volte campione del mondo ha rilasciato ai microfoni della propria formazione: “È stata una giornata divertente oggi, mi piace la pista. Il circuito è veloce come previsto, ma sembra avere anche un’aderenza abbastanza alta. Questa è una stata una bella sorpresa visto che si tratta di un circuito cittadino”. Lo spagnolo ha continuato dicendo: “La Formula 2 ci ha aiutato oggi pulendo l’asfalto prima di guidare nel pomeriggio. Ci sono ancora alcune incognite per tutti in termini di assetto e dovremo ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 dicembre 2021)esprime la propria opinione al termine delle prove libere del Gran Premio dell’Arabia Saudita, penultimo atto del Mondiale F1 2021. L’asturiano si colloca al quinto posto al termine della FP2 con 423 millesimi di ritardo dalla Mercedes di Lewis Hamilton. Il due volte campione del mondo ha rilasciato ai microfoni della propria formazione: “Èunaoggi, mi piace la pista. Il circuito è veloce come previsto, ma sembra avere anche un’aderenza abbastanza alta. Questa è unauna bella sorpresa visto che si tratta di un circuito cittadino”. Lo spagnolo ha continuato dicendo: “La Formula 2 ci ha aiutato oggi pulendo l’asfalto prima di guidare nel pomeriggio. Ciancora alcune incognite per tutti in termini di assetto e dovremo ...

