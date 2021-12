Expo Dubai: in vetrina le eccellenze Cna Made in Salerno (Di venerdì 3 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Ci sarà anche l’Artigianato Made in Salerno a rappresentare le eccellenze campane dal 5 all’11 dicembre all’Esposizione Universale di Dubai, vetrina mondiale di idee, progetti e modelli innovativi. Le opere di ceramica artistica tradizionale degli artieri Lucio Ronca, Franco Raimondi e Giovanni Mosca e la preziosa arte orafa del Maestro Rosmundo Giarletta sono infatti state individuate e selezionate dalla Regione Campania nel novero delle sue produzioni da presentare nel Padiglione Italia, nello spazio denominato “White Space” – Short Stories con l’organizzazione di una mostra temporanea dal titolo “Il ‘fare campano’ tra presente, passato, futuro”. “La partecipazione della Regione Campania all’Expo Dubai ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 3 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ci sarà anche l’Artigianatoina rappresentare lecampane dal 5 all’11 dicembre all’Esposizione Universale dimondiale di idee, progetti e modelli innovativi. Le opere di ceramica artistica tradizionale degli artieri Lucio Ronca, Franco Raimondi e Giovanni Mosca e la preziosa arte orafa del Maestro Rosmundo Giarletta sono infatti state individuate e selezionate dalla Regione Campania nel novero delle sue produzioni da presentare nel Padiglione Italia, nello spazio denominato “White Space” – Short Stories con l’organizzazione di una mostra temporanea dal titolo “Il ‘fare campano’ tra presente, passato, futuro”. “La partecipazione della Regione Campania all’...

