Dottorando italiano ucciso alla Columbia University a New York (Di venerdì 3 dicembre 2021) Uno studente italiano della Columbia University è stato ucciso a coltellate non lontano dal campus universitario. Il preside dell’università lo ha identificato come Davide Giri di 30 anni, che studiava per conseguire un dottorato dopo studi al Politecnico di Torino, come riportato sui profili social. Il ragazzo è stato ucciso intorno alle 11 di sera all’altezza della 123ma strada e Amsterdam Avenue, nei pressi di Morningside Park. Il 25enne che lo ha ucciso è stato fermato dalla polizia a Central Park. Poco dopo aver assalito Giri, il ragazzo ha accoltellato anche un 27enne turista identificato dal New York Times come italiano. Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 3 dicembre 2021) Uno studentedellaè statoa coltellate non lontano dal campus universitario. Il preside dell’università lo ha identificato come Davide Giri di 30 anni, che studiava per conseguire un dottorato dopo studi al Politecnico di Torino, come riportato sui profili social. Il ragazzo è statointorno alle 11 di sera all’altezza della 123ma strada e Amsterdam Avenue, nei pressi di Morningside Park. Il 25enne che lo haè stato fermato dpolizia a Central Park. Poco dopo aver assalito Giri, il ragazzo ha accoltellato anche un 27enne turista identificato dal NewTimes come

Advertising

IStremato : #NewYork scommettiamo che si tratta del solito folle??? : Studente italiano ucciso a coltellate a New York… - Corriere : Davide Giri, dottorando italiano della Columbia, ucciso a New York: accoltellato vicino al campus - NicolaTenerelli : RT @Corriere: Davide Giri, dottorando italiano della Columbia, ucciso a New York: accoltellato vici... - Virus1979C : Davide Giri, dottorando italiano della Columbia, ucciso a New York: accoltellato vicino al campus. (Corriere) - Italia_Notizie : Davide Giri ucciso a New York: il dottorando italiano della Columbia è stato accoltellato -