DIRETTA F1 | GP Jeddah 2021 LIVE | risultati e classifica FP2 in tempo reale

Leggi su oasport

(Di venerdì 3 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACronaca FP1 –FP1 – Presentazione prove libere – Programma odierno in tv e streaming Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alladella seconda sessione di prove libere del Gran Premio dell’Arabia Saudita, valido come ventunesimo e penultimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Grande attesa dopo le FP1 per il primo turno del weekend in notturna, quindi nelle stesse condizioni in cui verranno affrontate anche qualifiche e gara. Si profila un nuovo testa a testa tra i due rivali per il titolo Lewis Hamilton e Max Verstappen, separati da mezzo decimo in favore del britannico della Mercedes dopo i primi 60 minuti di prove sulla nuova pista di Gedda. Da verificare anche il rendimento dei secondi ...