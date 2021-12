Brasile | assalto al bus della squadra femminile | aggrediscono sessualmente una giocatrice

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Hanno assalito il busdel Abelhas Rainhas, fatto scendere l’autista con la minaccia dei coltelli, e assalitouna. Prima che intervenisse la polizia militare disperdendoli sparando in aria. E’ successo in, al termine di una partita contro il Fluminense, torneo regionale nello stato brasiliano del Piauí. Giocatrici e staff si preparavano a lasciare lo stadio Lindolfo Monteiro di Teresina. All’uscita, il presidente del club è stato sorpreso da due individui, gli hanno rubato la borsa e poi sono saliti sul bus, dove hanno usato violenza su una calciatrice. La Federcalcio del Piauí ha riferito che la Polizia Militare è intervenuta ma che non ci sono stati arresti. “Una situazione deplorevole. Disperazione totale. Purtroppo è successo. ...

