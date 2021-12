Bologna | sospiro di sollievo per Mihajlovic | nessuna lesione per Arnautovic

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Ile Sinisatirano unsiin merito alle condizioni di Marko. Come riportato dal club felsineo attraverso un comunicato ufficiale, gli esami cui è stato sottoposto Markonon hanno evidenziato lesioni. Il giocatore per qualche giorno svolgerà terapie e lavoro differenziato e sarà poi rivalutato all’inizio della settimana prossima. FOTO: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Sospiro di sollievo per il tecnico del Bologna, Mihajlovic, dopo la notizia che l'infortunio di Arnautovic non riguarda nessun tipo di lesioni ...