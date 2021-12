Boateng sul Pallone d’Oro | «Assurdo non darlo a Lewandowski»

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Le parole del difensoresule sull’ex compagno di squadra al Bayern MonacoJerome, ex difensore del Bayern Monaco ha detto la sua sull’assegnazione del. Le sue parole a spox.com:– «non. Cos’altro avrebbe dovuto fare? Sono sicuro che non si abbatterà, anzi ne uscirà più forte. Mi ricorda quello di Frank Ribery del 2013. Se si tratta di scegliere il giocatore al mondo più forte non c’è dubbio che sia o Messi o Cristiano Ronaldo. Però se parliamo di titoli e statistiche, si sarebbero dovute fare valutazioni diverse» L'articolo proviene da Calcio News 24.

