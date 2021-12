Bake Off 3 dicembre 2021: eliminato Simone (gallery) (Di venerdì 3 dicembre 2021) Nella puntata 14 di Bake Off Italia 2021 di stasera, 3 dicembre, abbiamo assistito all’eliminazione di Simone, ad un passo dalla semifinale. A giudicare è stata, come di consueto, la giuria formata dagli storici Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e Damiano Carrara. A condurre la puntata invece Benedetta Parodi, nella splendida location di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore (MB). I 5 aspiranti pasticceri rimasti in gara si sono scontrati nelle 3 classiche sfide del talent: la prova creativa, la prova tecnica e, infine, la prova a sorpresa, architettata da Clelia per mettere in difficoltà i concorrenti. Tema della puntata: i Dolci speziati delle Feste. Per la prova creativa è stato chiesto ai concorrenti di preparare un Dolce speziato della tradizione, ma con la spezia cambiata rispetto all’originale. I dolci sono stati decisi ... Leggi su ascoltitv (Di venerdì 3 dicembre 2021) Nella puntata 14 diOff Italiadi stasera, 3, abbiamo assistito all’eliminazione di, ad un passo dalla semifinale. A giudicare è stata, come di consueto, la giuria formata dagli storici Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e Damiano Carrara. A condurre la puntata invece Benedetta Parodi, nella splendida location di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore (MB). I 5 aspiranti pasticceri rimasti in gara si sono scontrati nelle 3 classiche sfide del talent: la prova creativa, la prova tecnica e, infine, la prova a sorpresa, architettata da Clelia per mettere in difficoltà i concorrenti. Tema della puntata: i Dolci speziati delle Feste. Per la prova creativa è stato chiesto ai concorrenti di preparare un Dolce speziato della tradizione, ma con la spezia cambiata rispetto all’originale. I dolci sono stati decisi ...

Advertising

brillebbastagds : oh no è uscito il mio prefe da bake off, sono in lutto - heartbreakwtr : RT @xclear_sky: Simone eliminato da Bake off io sono in lutto #BakeOffItalia - ciaosonosarah : RT @xclear_sky: Simone eliminato da Bake off io sono in lutto #BakeOffItalia - _ValeV13_ : nooooo hanno eliminato Simone a Bake off - xclear_sky : Simone eliminato da Bake off io sono in lutto #BakeOffItalia -