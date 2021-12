Auto travolta da un treno sulla linea Velletri-Roma: treni in tilt (Di venerdì 3 dicembre 2021) Non c’è tregua sulla linea ferroviaria Velletri-Roma. Dopo il brutto incidente di ieri, questa mattina i pendolari devono fare i conti con altri disagi. O meglio, con un guasto al passaggio al livello di Pavona con il blackout e con i treni fermi da più di un’ora tra Pavona, Cecchina e Velletri, in un venerdì che si preannuncia essere nero, un incubo per i viaggiatori. Incidente sulla linea Velletri-Roma: Auto travolta da un treno Ma i disagi vanno avanti da ieri quando, nel tardo pomeriggio, una Renault Clio è finita sotto a un treno della linea Velletri-Roma. Alla guida una donna di mezza età, che ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 3 dicembre 2021) Non c’è treguaferroviaria. Dopo il brutto incidente di ieri, questa mattina i pendolari devono fare i conti con altri disagi. O meglio, con un guasto al passaggio al livello di Pavona con il blackout e con ifermi da più di un’ora tra Pavona, Cecchina e, in un venerdì che si preannuncia essere nero, un incubo per i viaggiatori. Incidenteda unMa i disagi vanno avanti da ieri quando, nel tardo pomeriggio, una Renault Clio è finita sotto a undella. Alla guida una donna di mezza età, che ...

Advertising

CorriereCitta : Auto travolta da un treno sulla linea Velletri-Roma: linea in tilt - CorriereRomagna : Rimini. Addio Farah, un minuto di silenzio all'Einaudi per la studentessa travolta da un'auto -… - news_rimini : Morta la 18enne travolta da un'auto a Viserbella, in una tragica carambola - Rimini - Cronaca - bgRimini : ?? #Natale sicuro | Morta la ragazza travolta da un’auto | #Pellegrini cittadina onoraria #rimini #1dicembre… - news_rimini : Morta la 18enne travolta da un'auto a Viserbella, in una tragica carambola - Rimini - Cronaca -

Ultime Notizie dalla rete : Auto travolta Trieste ricorda Giulia a Sant'Antonio Nuovo: cinque anni fa venne travolta sulle strisce TRIESTE Una messa giovedì sera a Sant'Antonio Nuovo ha ricordato Giulia Buttazzoni, la studentessa scomparsa in un tragico incidente cinque anni fa in via Marchesetti, travolta da un'auto sulle strisce. Tante le persone accorse alla cerimonia, dai familiari agli amici di scuola e di pallavolo. Nel corso della funzione è stato letto in particolare il Vangelo secondo ...

Palermo, travolto e ucciso da auto: fondo di garanzia dovrà risarcire ... ma nuove indagini, testimonianze e la perizia tecnica eseguita dall'ingegner Antonino Gualniera hanno accertato come la vittima fu effettivamente travolta da un'auto pirata in cui conducente non è ...

Grave incidente a Pontetaro, auto travolta dal treno: morto un ragazzo Luca Galvani Travolta dal treno un'auto rimasta incastrata sul passaggio a livello FOTO Incidente ferroviario ieri sera sulla linea Velletri - Roma all'altezza di Lanuvio rimasta per oltre 7 ore per un autovettura Renault Clio, per fortuna senza nessuno dentro finita sotto ad un treno. N ...

Rimini. Addio Farah, un minuto di silenzio all’Einaudi per la studentessa travolta da un’auto Un minuto di silenzio per ricordare Farah Sfar Hancha, la studentessa diciottenne morta tre giorni fa travolta da un’aut ...

TRIESTE Una messa giovedì sera a Sant'Antonio Nuovo ha ricordato Giulia Buttazzoni, la studentessa scomparsa in un tragico incidente cinque anni fa in via Marchesetti,da un'sulle strisce. Tante le persone accorse alla cerimonia, dai familiari agli amici di scuola e di pallavolo. Nel corso della funzione è stato letto in particolare il Vangelo secondo ...... ma nuove indagini, testimonianze e la perizia tecnica eseguita dall'ingegner Antonino Gualniera hanno accertato come la vittima fu effettivamenteda un'pirata in cui conducente non è ...Incidente ferroviario ieri sera sulla linea Velletri - Roma all'altezza di Lanuvio rimasta per oltre 7 ore per un autovettura Renault Clio, per fortuna senza nessuno dentro finita sotto ad un treno. N ...Un minuto di silenzio per ricordare Farah Sfar Hancha, la studentessa diciottenne morta tre giorni fa travolta da un’aut ...