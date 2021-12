Aumentano i ricoveri e le terapie intensive | resta stabile l' indice Rt

(Di venerdì 3 dicembre 2021) AGI - In lievissimo calo l'Rt in Italia, stimato a 1,20 contro 1,23 della scorsa settimana, a fronte di una nuova impennata dell'incidenza, salita a 155 casi per centomila abitanti contro i 125 di sette giorni prima. E' quanto emerge dai dati di monitoraggio della cabina di regia, riunita oggi, diffusi dall'Iss. "L'incidenza settimanale a livello nazionale - si legge - continua ad aumentare: 155 per 100mila abitanti (26/11/2021-02/12/2021) vs 125 per 100mila abitanti (19/11/2021-25/11/2021), dati flusso Ministero Salute. Nel periodo 10 novembre – 23 novembre 2021, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,20 (range 1,12 – 1,28), al di sopra della soglia epidemica. É in diminuzione, ma ancora sopra la soglia epidemica l'di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero (Rt = 1,09 (1,05-1,12) al 23/11/2021 ...

Dai dati del monitoraggio dell'Istituto superiore della sanità sul Covid, emerge che nell'ultima settimana l'incidenza a livello nazionale continua ad aumentare: 155 contagi per 100mila abitanti, ...Leggi anche >e terapie intensivedi positivi al Covid in ospedale e in rianimazione. 'Il tasso di occupazione in terapia intensiva è al 7,3% (rilevazione ...Covid in Italia, secondo i dati del report Iss di oggi, l'incidenza continua ad aumentare con 155 contagi per 100mila abitanti. Rt nazionale a 1.20 ancora sopra la soglia epidemica, in forte aumento i ...Covid in Italia, i dati del monitoraggio Iss-Ministero della Salute di oggi, all'esame della cabina di regia, non promettono bene. «L'incidenza settimanale a livello ...