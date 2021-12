Vigili in bar e ristoranti, polizia e gestori sui bus. Il piano dei controlli del Viminale (Di giovedì 2 dicembre 2021) controlli della polizia municipale nei ristoranti e negli esercizi pubblici, coordinati soprattutto con le Fiamme gialle. Verifiche sui passeggeri di autobus e metro affidate in modo prioritario a polizia e carabinieri, supportati dai Vigili urbani: ma sul trasporto pubblico locale sarà “decisivo” il “contributo degli enti gestori”, in particolare attraverso il proprio personale addetto alle verifiche, in possesso della qualifica di incaricato di pubblico servizio”. La circolare del Viminale ai prefetti disegna la nuova strategia dei controlli sul Green pass (e quello ‘super’), pronta a partire in tutta Italia dal 6 dicembre, quando scatteranno le misure previste dal decreto. Il tutto in vista dei vari piani messi a punto dai Comitati provinciali, che ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 2 dicembre 2021)dellamunicipale neie negli esercizi pubblici, coordinati soprattutto con le Fiamme gialle. Verifiche sui passeggeri di autobus e metro affidate in modo prioritario ae carabinieri, supportati daiurbani: ma sul trasporto pubblico locale sarà “decisivo” il “contributo degli enti”, in particolare attraverso il proprio personale addetto alle verifiche, in possesso della qualifica di incaricato di pubblico servizio”. La circolare delai prefetti disegna la nuova strategia deisul Green pass (e quello ‘super’), pronta a partire in tutta Italia dal 6 dicembre, quando scatteranno le misure previste dal decreto. Il tutto in vista dei vari piani messi a punto dai Comitati provinciali, che ...

