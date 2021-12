**Tv: Gassmann 'spoilera' scena clou di 'Un professore', fan inviperiti su Twitter** (Di giovedì 2 dicembre 2021) Roma, 2 dic. (Adnkronos) - "Simone bacia Manuel". Con tre semplici parole, che racchiudono la scena madre della fiction di cui è protagonista, 'Un professore', che verrà trasmessa stasera, Alessandro Gassmann fa letteralmente esplodere Twitter balzando immediatamente fra i trend topic del social network. L'attesissimo momento in cui Simone, nella serie il figlio di Gassmann nonché suo alunno, bacerà finalmente il ragazzo di cui è segretamente innamorato, ormai non è più un segreto dopo che l'attore romano ha postato un link con le anticipazioni della puntata, e i fan si lamentano senza mezzi termini. Decine i post di affezionati della fiction, in cui recitano anche Claudia Pandolfi e Paolo Conticini, che -sorpresi, stupiti e amareggiati- esprimono il loro rammarico, tra l'ironico e il deluso: "Ho passato la settimana ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 dicembre 2021) Roma, 2 dic. (Adnkronos) - "Simone bacia Manuel". Con tre semplici parole, che racchiudono lamadre della fiction di cui è protagonista, 'Un', che verrà trasmessa stasera, Alessandrofa letteralmente esplodere Twitter balzando immediatamente fra i trend topic del social network. L'attesissimo momento in cui Simone, nella serie il figlio dinonché suo alunno, bacerà finalmente il ragazzo di cui è segretamente innamorato, ormai non è più un segreto dopo che l'attore romano ha postato un link con le anticipazioni della puntata, e i fan si lamentano senza mezzi termini. Decine i post di affezionati della fiction, in cui recitano anche Claudia Pandolfi e Paolo Conticini, che -sorpresi, stupiti e amareggiati- esprimono il loro rammarico, tra l'ironico e il deluso: "Ho passato la settimana ...

Advertising

TV7Benevento : **Tv: Gassmann 'spoilera' scena clou di 'Un professore', fan inviperiti su Twitter**... - EFninetyseven : Tutti scandalizzati per lo spoiler di #Gassmann su Tv Sorrisi e Canzoni e da una settimana che c’è scritto ?? #unprofessore - howyooudoin : - quando guardate queste serie tv, perché se le osannate così tanto si capisce che persone siete nella realtà. Una… - zazoomblog : Ascolti Tv analisi 25 novembre 2021: Gassmann torna in cattedra. Bisio e Incontrada tengono. Formigli batte Del Deb… - zazoomblog : Ascolti Tv analisi 25 novembre 2021: Gassmann torna in cattedra. Bisio e Incontrada tengono. Formigli batte Del Deb… -