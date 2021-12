Traffico Roma del 02-12-2021 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Luceverdetrovati di nuovo dalla redazione per un incidente nella galleria Pittaluga code sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro attenzione i mezzi si trovano sulla corsia di sorpasso diversi poi gli incidenti segnalati dalla polizia locale su via Marco Simone in prossimità della via Palombarese in via Guido Baccelli all’altezza di via Antonini in via Francesco Bonafede nei pressi di via del Campo è su via Pietro De Rosa all’altezza di Corso Regina Pia a Monteverde per urgenti lavori chiusa via Maurizio Quadrio tra via Alessandro Poerio e via Felice Cavallotti ancora chiusa anche viale di Tor Marancia per olio sulla sede stradale tra via Annio felice e via Marco Marcelliano sciopero dei mezzi domani aa rischio bus tram e metropolitane ferrovie regionali e bus Cotral dalle 830 alle 12:30 a superare ...