The Ascent: le versioni PS4 e PS5 sono state valutate dall'ente coreano (Di giovedì 2 dicembre 2021) L'esclusiva Xbox The Ascent è apparsa in versione PS4 e PS5 sul sito di un ente di valutazione contenuti coreano, annuncio a breve? Il sito web del Taiwan Entertainment Software Rating Information si è aggiornato con le versioni PS4 e PS5 di The Ascent. Secondo quanto riportato sul portale, il gioco, pubblicato da Curve Digital, potrebbe essere gestito dall'editore coreano H2 Interactive, almeno per la sua uscita taiwanese. Il titolo è stato un'esclusiva Xbox (e un titolo Day One Game Pass) da quando è stato rilasciato a luglio. Tuttavia, lo sviluppatore del gioco ha precedentemente affermato di essere "consapevole" della domanda per una versione PS5 e ha riferito tempo fa di "continuare a restare aggiornati sul proprio gioco". Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo ...

