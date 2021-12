Super green pass in vigore alla Camera dal 6 dicembre (Di giovedì 2 dicembre 2021) Il Collegio dei Questori della Camera dei deputati ha adottato oggi una deliberazione finalizzata a dare attuazione nelle sedi della Camera alle recenti disposizioni, recate dal decreto-legge n. 172 del 2021, sul cosiddetto "Super green pass".Restano fermi gli attuali controlli per consentire l'accesso a tutte le sedi della Camera dei deputati, operati sul "green pass base" secondo la delibera adottata lo scorso 12 ottobre. Il "Super green pass" sarà richiesto ai fini dell'accesso ad una serie di ambienti di Palazzo Montecitorio e delle altre sedi della Camera: alle strutture destinate alla ristorazione al tavolo; alle iniziative istituzionali e culturali, ai convegni ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 2 dicembre 2021) Il Collegio dei Questori delladei deputati ha adottato oggi una deliberazione finalizzata a dare attuazione nelle sedi dellaalle recenti disposizioni, recate dal decreto-legge n. 172 del 2021, sul cosiddetto "".Restano fermi gli attuali controlli per consentire l'accesso a tutte le sedi delladei deputati, operati sul "base" secondo la delibera adottata lo scorso 12 ottobre. Il "" sarà richiesto ai fini dell'accesso ad una serie di ambienti di Palazzo Montecitorio e delle altre sedi della: alle strutture destinateristorazione al tavolo; alle iniziative istituzionali e culturali, ai convegni ...

