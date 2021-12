Sanremo 2022, spuntano i primi nomi del cast dei concorrenti (Di giovedì 2 dicembre 2021) Fervono i preparativi per la nuova edizione del Festival di Sanremo, che stando alle relative anticipazioni tv partirà tra pochi mesi. Un noto giornale ha intanto spifferato la rosa dei papabili cantanti Big in corsa alla kermesse ligure sulla canzone italiana, che -tra le altre curiosità- vedrà alla conduzione ancora una volta Amadeus. nomi tra i quali spiccano alcune vecchie glorie del talent dell’azienda competitor di casa Rai, Mediaset, Amici di Maria De Filippi. Sanremo 2022 in partenza con Amadeus Spopolano in rete le prime anticipazioni tv sul Festival di Sanremo 2022, di cui le ultime arrivano da Chi magazine, che ha reso noti nel nuovo numero i nomi dei possibili cantanti concorrenti del girone Big. Secondo il giornale diretto da Alfonso ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 2 dicembre 2021) Fervono i preparativi per la nuova edizione del Festival di, che stando alle relative anticipazioni tv partirà tra pochi mesi. Un noto giornale ha intanto spifferato la rosa dei papabili cantanti Big in corsa alla kermesse ligure sulla canzone italiana, che -tra le altre curiosità- vedrà alla conduzione ancora una volta Amadeus.tra i quali spiccano alcune vecchie glorie del talent dell’azienda competitor di casa Rai, Mediaset, Amici di Maria De Filippi.in partenza con Amadeus Spopolano in rete le prime anticipazioni tv sul Festival di, di cui le ultime arrivano da Chi magazine, che ha reso noti nel nuovo numero idei possibili cantantidel girone Big. Secondo il giornale diretto da Alfonso ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Amadeus boccia la proposta della Fimi di un cast musicale diviso al 50% tra donne e uomini per Sanremo 2022. 'Perch… - cmqgiio : RT @Greisall: onestamente il cast di sanremo 2022 fa cagare - MrKountsby : RT @rockolpoprock: Sanremo 2022: svelati alcuni (possibili) big in gara - MarinoGasparot1 : @Sanremo__2022 @thisismaneskin @SanremoRai @Raiofficialnews @RaiUno Vai su Google scrivi congoolife TROVERAI TUTTI… - UnaDonna_it : #Sanremo2022: svelati i big in gara. Leggi qui: -