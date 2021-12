Sabatini | “Mourinho ha una squadra incompleta | gli va dato tempo Simone Inzaghi è molto sottovalutato”

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Attraverso un intervento a Radio Sportiva, Walterha commentato alcune situazioni della Serie A attuale: “Stiamo vivendo un campionato competitivo a tutti i livelli, emozionante, tutte le domeniche ci sono stravolgimenti ed è uno stimolo per tutti. Le prime si giocano lo scudetto poi c’è la lotta per il quarto posto anche se la frattura diventa importante, sarà una battaglia con l’Atalanta che può anche pensare allo scudetto”. Sulla Roma: “Mi aspetto sempre daqualche uscita delle sue, è un’artista della comunicazione, è lui che ha inventato quella moderna. Le prime pagine oggi parlano delle sue frasi su Zaniolo e non del fatto che ha perso col Bologna. Poi quello non è sufficiente,oggi ha una, è costretto a provare Mkhitharyan e Perez interni, inventa ...