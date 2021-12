Parma | sequestrate 80 tonnellate di prosciutti crudi dopo un controllo dei Nas in uno stabilimento | erano invasi da larve e parassiti

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Oltre 8.600, per un peso di 80, sequestrati in unodi Lesignano Bagni. L’operazione dei carabinieri di Langhirano, nel parmense, è seguita a undei militari del Nucleo Antisofisticazione e Sanità (Nas) di. Nell’area di disosso e lavorazione dei, le forze dell’ordine hanno trovato prodottidain evidente stato di alterazione. Lonon fa parte della filiera del Consorzio del prosciutto crudo diDop. Con il supporto del veterinario ufficiale dell’Azienda Unità sanitaria locale (Usl) di, i militari hanno proceduto al “blocco ufficiale sanitario” di tutta la ...

