Napoli, Koulibaly out un mese: Ruiz e Insigne stringono i denti per la sfida all'Atalanta (Di giovedì 2 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo la gara contro il Sassuolo, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all'SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l'Atalanta in programma sabato allo Stadio Maradona alle ore 20.45. Coloro che hanno giocato dall'inizio a Reggio Emilia hanno svolto lavoro di scarico. Il resto della rosa dopo una prima parte di attivazione e lavoro di potenza aerobica ha svolto partita a campo ridotto. Anguissa terapie e personalizzato in campo. Koulibaly ha riportato una distrazione di secondo grado al bicipite femorale sinistro. Fabian presenta una tendinopatia adduttoria e dell'ileopsoas destro. Contrattura del soleo sinistro per Insigne. I tre calciatori hanno già iniziato l'iter di terapie. Fabian e Insigne saranno rivalutati in vista ...

