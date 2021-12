Meteo Roma del 02-12-2021 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 2 dicembre 2021)venerdì trovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord al mattino cieli nuvolosi con piogge sparse in Emiliagna con neve in Appennino fino a quote collinari sereno o poco nuvoloso altrove al pomeriggio tempo stabile con prevalenza di cieli sereni e i residui ingna in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile asciutto con Cieli poco nuvolosi al centro al mattino tempo instabile con piogge sparse neve sopra i 1300 metri piaciuto sul Lazio al pomeriggio cieli sereni o poco nuvolosi sulla zia Toscana ancora fenomeni sparsi sulle altre regioni con Quota neve in calo a 800-1000 metri in serata residue precipitazioni in Abruzzo con neve fino a 800 metri sereno altrove a sud Al mattino tempo instabile su tutte le regioni con piogge diffuse e temporali spazi fenomeni in più isolati in Sardegna ...