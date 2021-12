Meghan vince in appello contro Mail on Sunday: “Violata privacy” (Di giovedì 2 dicembre 2021) Meghan Markle ha vinto l’ultima battaglia nella guerra che l’ha vista contrapposta al Mail on Sunday per violazione della privacy e del diritto d’autore. La duchessa del Sussex, moglie del principe Harry, aveva già ottenuto in primo grado il giudizio favorevole dell’Alta Corte, che le aveva dato ragione nella causa intentata contro il tabloid domenicale. Stavolta, la Corte d’appello ha respinto il ricorso della Associated Newspapers, l’editore del Mail on Sunday, che contestava il precedente giudizio. La vittoria “non è solo per me, ma per chiunque abbia avuto timore di battersi per quello che riteneva giusto”, ha dichiarato Meghan dopo il giudizio. “Nei quasi tre anni da quando tutto questo ha avuto inizio, ho avuto pazienza ... Leggi su italiasera (Di giovedì 2 dicembre 2021)Markle ha vinto l’ultima battaglia nella guerra che l’ha vista contrapposta alonper violazione dellae del diritto d’autore. La duchessa del Sussex, moglie del principe Harry, aveva già ottenuto in primo grado il giudizio favorevole dell’Alta Corte, che le aveva dato ragione nella causa intentatail tabloid domenicale. Stavolta, la Corte d’ha respinto il ricorso della Associated Newspapers, l’editore delon, che contestava il precedente giudizio. La vittoria “non è solo per me, ma per chiunque abbia avuto timore di battersi per quello che riteneva giusto”, ha dichiaratodopo il giudizio. “Nei quasi tre anni da quando tutto questo ha avuto inizio, ho avuto pazienza ...

