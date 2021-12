Lazio-Udinese | rissa furibonda all’ultimo minuto | coinvolte decine di persone

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Succede davvero di tutto nel finale di4-4, posticipo del turno infrasettimanale di Serie A. I friulani trovano il pareggiosecondo con Arslan, ma dall’esultanza seguente nasce una maxi-che coinvolge oltre trentain campo. Un parapiglia incredibile, con l’arbitro Piccinini che espelle Walace (reo di aver provocato la panchina biancoceleste) e l’chiude così il match in nove uomini. Scene davvero brutte e poco educative quelle dell’Olimpico, per una partita assolutamente folle come andamento ed emozioni offerte. SportFace.

Partita piena di emozioni all'Olimpico di Roma : la 15ª giornata del campionato di serie A ha messo di fronte i padroni di casa dellae l'in un match pieno di colpi di scena. Alla fine è 4 - 4. Inizio fulminante per Beto tra gli ospiti, autore di una doppietta al 17' e al 32'. I biancocelesti reagiscono e riaprono ...Il video con gli highlights e i gol di4 - 4, match valido per la quindicesima giornata di Serie A 2021/2022. All'Olimpico primo tempo disastroso dei biancocelesti che prendono un'imbarcata: doppietta di Beto, poi gol di ...Si chiude con il folle pareggio per 4-4 tra Lazio e Udinese questa giornata odierna di Serie A: la squadra di Sarri dopo essere andata sotto per 1-3 ha rimontato portandosi addirittura sul 4-3, ...Lazio-Udinese termina con una rissa e l'espulsione di Wallace. I bianconeri di Gotti trovano il gol del definitivo 4-4 con Arslan sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto ...