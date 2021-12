Lautaro Martinez: “Inter, difendiamo lo scudetto! Roma? Gara complessa” (Di giovedì 2 dicembre 2021) È un Lautaro Martinez carico e pronto a caricare il campionato. Un’altra volta. L’Inter è in netta risalita in Serie A dopo un avvio non scintillante. I nerazzurri di Simone Inzaghi, nelle ultime gare, sono riusciti a recuperare diverse lunghezze a Milan e Napoli e, adesso, si sono annidati a meno due dalla vette dei partenopei e a meno uno dai cugini rossoneri. L’argentino non ha dubbi: vuole difendere il titolo dello scorso anno. Le parole di Lautaro Martinez Ecco le parole del calciatore argentino dell’Inter ai microfoni di Sky Sport: “Il livello medio del campionato sta crescendo, la classifica molto equilibrata lo dimostra. Serve non staccare mai la spina, noi dobbiamo difendere lo scudetto che abbiamo sul petto. Stiamo lavorando per fare quello che ci chiede mister ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 2 dicembre 2021) È uncarico e pronto a caricare il campionato. Un’altra volta. L’è in netta risalita in Serie A dopo un avvio non scintillante. I nerazzurri di Simone Inzaghi, nelle ultime gare, sono riusciti a recuperare diverse lunghezze a Milan e Napoli e, adesso, si sono annidati a meno due dalla vette dei partenopei e a meno uno dai cugini rossoneri. L’argentino non ha dubbi: vuole difendere il titolo dello scorso anno. Le parole diEcco le parole del calciatore argentino dell’ai microfoni di Sky Sport: “Il livello medio del campionato sta crescendo, la classifica molto equilibrata lo dimostra. Serve non staccare mai la spina, noi dobbiamo difendere lo scudetto che abbiamo sul petto. Stiamo lavorando per fare quello che ci chiede mister ...

Ultime Notizie dalla rete : Lautaro Martinez Lautaro: 'Restare all'Inter scelta giusta, difendiamo lo scudetto. Su Inzaghi...' Commenta per primo Lautaro Martinez , attaccante dell 'Inter, ha raccontato il suo momento a Sky Sport : 'Ho parlato tanto con la mia famiglia, siamo contenti qua, ci troviamo bene. Milano è una città che mi piace tanto,...

Inter, Lautaro Martinez: 'Vogliamo difendere lo Scudetto' 'Siamo contenti qui, ci troviamo bene, una città che i piace tanto così come il progetto della società e quello che mi hanno proposto '. Queste le parole di Lautaro Martinez nel corso di una intervista a Sky Sport a proposito del suo rinnovo del contratto con l'Inter. ' Sono contento di essere rimasto qui, sono maturato tanto e ora dobbiamo difendere lo ...

Lautaro: "Inter, difendiamo lo scudetto che portiamo sul petto" Sky Sport Lautaro: «Sono felice all’Inter, dobbiamo difendere lo scudetto. Inzaghi mi ha aiutato tanto» Cerco di dare una mano ai compagni» L’attaccante dell’Inter, Lautaro Martinez, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. “Ho parlato tanto con la mia famiglia, siamo contenti qua, ...

Calcio: Lautaro, 'con la Roma partita dura, servirà grande spirito di squadra' Milano, 2 dic. - (Adnkronos) - "Ora pensiamo prima alla Roma, poi al Real". Così l'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez a due giorni dalla sfida dell'Olimpico contro l'ex José Mourinho. Non ci sarà ...

